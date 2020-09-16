 بعد إعلان استخدامه لعلاج ” كورونا ” … رفع سعر ” ديكساميثازون ” بنسبة 25 %

ارتفع الطلب على دواء ديكساميثازون ، بعد الاعلان منذ شهور عن استخدامه فى علاج فيروس كورونا، وتم الموافقة على رفع سعر دواء ديكساميثازون .

وأرسلت إدارة التسعير التابعة لهيئة الدواء المصرية، مؤخرا، خطابًا إلى شركة ” ايبيكو ” يتضمن موافقة الهيئة على رفع سعر دواء ديكساميثازون، الذى تنتجه الشركة .

وتضمن الخطاب الموافقة على رفع سعر الأمبول 2 مللى من عقار ديكساميثازون ، إلى 5 جنيهات ، وذلك بعد أن كان 4 جنيهات ، لتصبح العلبة التى تحتوى على 5 أمبولات سعرها 25 جنيهًا بدلا من 16 جنيها .

وفى شهر يونيو الماضى أعلنت بريطانيا البدء فى استخدام ” ديكساميثازون ” فى علاج فيروس كورونا للحالات الخطيرة التى تحتاج أجهزة تنفس صناعى، أو اسطوانات أوكسجين بواقع الثلث، ورحبت منظمة الصحة العالمية وقتها بالتجارب التى أجرتها بريطانيا على العقار.

ووضعت هيئة الدواء المصرية ضوابط لتوزيع ” ديكساميثازون ” ، بعد التكالب على شرائه ، وطالبت الهيئة شركات التوزيع بالتنبيه على الصيدليات بصرف مستحضر ديكساميثازون امبول، بموجب روشتة طبية، مع السماح بنسبة 20% من الكمية الموردة للصيدلية ، تحت تصرف الصيدلى لصرفها لحالات الطوارئ بدون روشتة طبية.