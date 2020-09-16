تقييم شامل لأداء الحكومة استعدادا للتغيير :نسبة مئوية لكل وزير … والبحث عن رئيس حكومة جديد

بدأت الجهات السيادية والرقابية في إجراء تقييم شامل لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال ولايته الحالية تمهيداً للعرض على رئاسة الجمهورية .

شهد الأداء الحكومي في مختلف قطاعات الدولة نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الأخيرين بما في ذلك رئاسة مجلس الوزراء وتم عقد عدة اجتماعات عن بعد مع عدد من المحافظين لمتابعة الأداء وزيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنهاء المشروعات الخدمية المعطلة منذ سنوات مثل المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها .

تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة المشروعات والخطط الاستثمارية في جميع الوزارات بما في ذلك موقف المشروعات ذات الطابع القومي مثل التخلص الآمن من المخلفات في وزارة البيئة ومدينة المطارات في الطيران المدني ، ومواجهة الأمراض المستوطنة في الماشية ، في وزارة الزراعة وكذلك مشروع البتلو والتأمين الصحي الشامل في وزارة الصحة والتوسع في الجامعات الأهلية في التعليم العالي وغيرها من المشروعات .

سيتم منح كل وزير في الحكومة نسبة مئوية في الأداء الذي يشمل إنجاز المشروعات المتوقفة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين والانتهاء من خطط التطوير كما هو الحال في وزارتي قطاع الأعمال والتجارة والصناعة .

أكدت مصادر مسئولة لـ “الأهالي” أن الفترة القادمة تشهد إجراء تغيير حكومي شامل بما في ذلك إختيار رئيس وزراء جدد وأن معايير الاختيار ستكون مختلفة وأهمها الخبرة والكفاءة وسابق الخبرة والانجاز في مجال عمل الوزارة .