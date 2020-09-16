د. عادل وديع فلسطين يكتب :حماس ومحمود عزت

شجون مصرية

حماس ومحمود عزت د. عادل وديع فلسطين

نشر هذا المقال في جريدة الأهالي بتاريخ 28-1-2015 لكاتب هذه السطور أسمحوا لي أن أعيد نشره مع التعقيب عليه .

نشرت كتائب المقاومة الشعبية الإخوانية فيديو لمخطط نشر العنف والإرهاب في القاهرة والمحافظات قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير على عدة مراحل تبدأ بتشكيل خلايا مسلحة تضم كل منها خمسة أفراد ، ثم توفير السلاح والمال في مرحلة لاحقة لتنفيذ العمليات الإرهابية ، وفي المرحلة الثالثة تحدد الأهداف وتشمل أجهزة الأمن والشرطة والجيش والاعلام والأحزاب وكشفت مصادر مقربة للاخوان عن أن محمود عزت نائب مرشد الإخوان ( الهارب ) هو من يقود جبهة التصعيد ومخططات لنشر العنف والارهاب من (غزة) بعد أن فوضه التنظيم الدولي في إدارة الصراع ضد الدولة المصرية .

وبالفعل تم تنفيذ هذا المخطط وتوالت البلاغات عن نشاط إرهابي غير مسبوق ذلك الأسبوع … زرع عبوات ناسفة في الشوارع وأمام البنوك وداخل دورات مياه السكك الحديد ومزلقاناتها مما أسفر عن خروج القطار المتجه للقاهرة عن القضبان عند العياط ، وتفجير أبراج الكهرباء وفي يوم ( الجمعة الماضي ) تم زرع ثمان عبوات ناسفة في الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر والسويس مما أدى لإصابة ضابط وخمس مجندين في تفجير في محيط قصر القبة ، كما تم التجمهر والاعتداء على الجماهير في المطرية وعين شمس ، والأخطر من ذلك هو محاولة زرع الفتنة بين المسلمين والأقباط بتوزيع منشورات تتضمن تأييد البابا للرئيس في الحرب ضد الإسلام السياسي .

وقد أسرعت البطريركية في الإسكندرية بإصدار بيان ينفي ذلك تماماً .

هذا جزء من الأعمال الإرهابية للإخوان وما سيقومون به في المستقبل القريب ما يعني أن المخطط المرسوم من قبل التنظيم الدولي والذي يشرف عليه محمود عزت يتم تنفيذه بمنتهى الدقة … إنتهى المقال المشار إليه .

بالطبع غزة طالعة في هذه الحرب ضد مصر وأندهش للتركيز على دور قطر وإهمال دور غزة ، والسؤال هي غزة مالهاش كبير ، ولأي سلطة تخضع وهل المصالحة بين غزة والسلطة الفلسطينية يجعل للأجهزة سلطان على غزة