وفية خيري :عالم الكورونا

عالم الكورونا وفية خيري

لم أر شقيقتي منذ أكثر من ستة أشهر لأنني وهي نخاف أن نخرج من البيت لكي نتزاور خوفا من عدوى الكورونا

أصبح كل إنسان يعيش داخل نفسه ولا يختلط بغيره

التجمعات ممنوعة وأصبحنا نعيش في وحدة وانعزال

منذ أن تفشت الكورونا في البلاد لم يعد هناك اجتماع أسري أو اجتماع بين الأصدقاء وانطوى كل واحد على نفسه عاش داخل قوقعته وانقطعت الصلات بين الناس

أصبح كل فرد يخشى الاجتماع بغيره وإلا أصابته عدوى الكورونا وهكذا عاش كل انسان منفردا لا يختلط بغيره

أي حياة هذه التي يعيش فيها كل فرد داخل نفسه

كنت أخرج واختلط بالناس أما الآن فاخشي الإصابة بالكورونا … الي متى يستمر هذا الحال

لم يعد هناك تجمعات أو حياة اجتماعية

أتمنى أن أعود إلى عالم الحيوية والبشر والسعادة بعد أن يزول عالم الكورونا وأعود للتردد على النادي والاختلاط بالآخرين

كيف يمكن للانسان أن يعيش وحيدا

يارب اصرف عنا عالم الكورونا وأن نعود إلى عالم ما قبل الكورونا

أصبح كل انسان يخشى الآخر ويكتفي بالحياة وحيدا

عالم الكورونا عالم بشع وجاف يارب ارفع عنا هذا الوباء لنعود لحياتنا الطبيعية

أريد أن أرى شقيقتي وأن احتضنها وأن أقبلها

أريد أن أعود للعالم الدفء والحب

يارب ابعد عنا المرض والكورونا

يارب نعود إلى عالم ما قبل الكورونا