محمود دوير يكتب :السلفيون ومعاركهم الزائفة (1-2)

*بقلم :محمود دوير

فى عام 1988 توقع ” دليب هيرو – كاتب من أصول باكستانية – أن بذوغ مصر كدولة سلفية سيهز العالم على نحو يفوق كثيرا ما حدث لدى تفجير الثورة الإيرانية ” جاء هذا التوقع ل هيرو فى كتابه ” الأصولية الإسلامية ” الذى أفرد به مساحة كبيرة لتحليل تيارات الإسلام السياسى فى مصر وعدد من الدول العربية.

واستند “هيرو ” إلى الواقع السياسى والإجتماعى المصرى الذى شهد حينذاك تنمايا متزايدا لجماعات الإسلام السياسى وعجز الحكومات عن مواجهتها بشكل جذرى إضافة إلى تأثر المجتمع بشكل لافت بالأفكار الأصوليه لتلك الجماعات .

وتعد جماعة الإخوان هى أكبر تلك التنيظيمات السياسية ذات المرجعية الدينية ولكن التيار السلفى ظل مؤثرا فى الحالة المصرية بدرجة كبيرة لكنه تأثير مغاير يعتمد خلال عقود على الإبتعاد تماما عن المشاركة السياسية ورفض التحزب بل يصل الأمر إلى رفض الديمقراطيه ذاتها واعتبارها مخالفة للشريعة الإسلاميه والتصريح الدائم والمستمر بعد جواز الخروج عن الحاكم المسلم .

وانشغل التيار السلفى بكل تنويعاته ومدارسه الفكرية والفقيهة بالعمل فى مجالات التعليم والتوعيه ونشر رؤيتهم للإسلام وسيطروا على كل الزوايا فى قرى مصر ومدنها وعملوا على نشر نموذجهم فى الحياة

فإنتشر الزى التقليدى لهم فى ربوع مصر حيث الجلباب القصر واللحيه الطويله والنقاب بين السيدات فى محاولة للتشبه بالسلف الصالح فى كل شىء ظاهرى وشكلى فيستخدمون السواك بدلا من معجون الأسنان باعتبار الأخير بدعه ويحرصون على إعلان موقف معادى للأقباط وموقف للمراة به كثير من التهميش والدونيه

وكانت ثورة 25 يناير نقطة فارقة فى تاريخ الحركة السلفيه المصرية التى ظلت دائما بعيدة عن تراشقات السياسة والتحزب لكنها تعبث فى التركيبة الإجتماعية والثقافيه للمجتمع.

ويخرج رموز الحركة السلفية من جبهم العميق إلى العلن لنرى ماردا ظل متواريا عن الأنظار وأعلنت الحركة السلفية عن تحفظها الشديد على أحداث الثورة فى بدايتها بل أنها هاجمت شبابها ففى أيام الثورة الأولى أصدرت جماعة “أنصار السنة المحمدية “ذات التوجه السلفى بيانا ناشدت فيه الشباب ” الرجوع إلى العلماء الربانيين السائرين على منهاج النبوة فى كل المستجدات وافساح السبل للدعاة إلى الله وتفعيل العمل بالشريعة والعودة إلى أعمالهم وترك الميادين “..

ووصف السلفيون الثورة وشبابها بأنها “خطة بشر بلا احبار الماسونية وأنبياء اسرائيل وشيوخ صهيون ” وقال الداعية السلفى ” محمد سعيد رسلان ” عن الثورة ” عمل لا يتناسب مع الإسلام بل خروج عليه ”

بينما لحق السلفيون الحركيون إلى ثوار التحرير بعد ثقتهم من قدرة الثوار على اسقاط رأس النظام وأعلنوا حينها أن المشاركة فى المظاهرات لإسقاط نظام الحكم لا يمثل مخالفة للشريعة على العكس تماما من موقفهم الثابث والمستقر قبل ذلك بأيام قليلة .

كان الإستفتاء على التعديلات الدستوريه فى 19 مارس 2011 نقطة فارقة فى مسيرة التيار السلفى حيث كشف بقوة عن رغبة فى التواجد على الساحة السياسية وعدم السماح لجماعة الإخوان بتمثيل الإسلام السايسى منفردة ورغم الخلافات الدائمة بينما إلا أن ” غزوة الصناديق ” كما وصفها رموز السلفيين قد جمعت بينهما .

ورغم التوتر الظاهر فى علاقة جماعة الإخوان بالحركه السلفيه إلا أنه لا شك فى وجود مشتركات تجمعها ربما من أهمها وحدة الهدف فى اقامة دولة دينية تكون جزء من مشروع الخلافة العالمى اضافة إلى رؤيتهما المشتركه لمفهوم الوطن ورفضهما التام والمعلن للمتعارف عليه بأن مصر وطن لكل المصريين فهم يؤمنون بما قاله سيد قطب “إن روابط الأيدولوجيا والإيمان أقوى من المشاعر الوطنية الحماسيه الزائفه .هذا التمييز الزائف بين المسلمين الذى يتم على أسس اقليميه ليس سوى تعبير عن الحملات النصرانيه ضد المشرق ”

خرج المارد السلفى بعد عقود من العزلة .. ليفصح عن وجه عنيف واقصائى وبلا خبرة سياسية ولا رؤيه للمجتمع … ونتيجة ضعف الدولة وغياب الأمن رأينا السلفيين يعيثون فى مصر بلا رادع ويصنعون قانونهم مدعيين أنه قانون الله وشريعته فنجدهم يستولون على مساجد تابعة لوزارة الأواقاف ويعتلون منبارها بالقوة ويضيئون المصابيح الخضراء بها وهدم عدد من المساجد بدعوى وجود أضرحه بها بينهم سبعة مساجد فى الإسكندرية وحدها إضافة للعشرات فى أنحاء مصر

واتهم بعضهم بقطع أذن مواطن قبطى هو ” أيمن ثروت ديمترى ” واحراق منزله وسيارته بدعوى طبيق الحد عليه..كما اتهم بتحطيم بعض تماثيل المتحف المصرى وهدم نسخة من تمثال “سنوسرت الثالث ” فى المنصورة وتمثال جمال عبد الناصر فى أسيوط.

لكن الواقعة الأشهر هى قيامهم فى مدينة الإسكندرية أحد أهم معاقلهم بتغطيه تمثال “حوريات البحر “الشهير فى ميدان الراس السودة بإعتباره يثير الغرائز ولا يجب أن يحتل مكانه هذا !!!

ويؤكد المفكر الراحل الدكتور “محمد حافظ دياب ” فى كتابه “نقد الخطاب السلفى ” أن “نحن أمام طيف سلفى واسع لديه قدر كبير من التنوع داخله وإن بدت الدعوة السلفيه هى القوة المؤثرة وحزب النور هو المعبر عنها سياسيا ”

ويعد حزب النور هو أول حزب سلفى تتم الموافقه عليه جاء بعده عد احزاب منها “الأصالة ” و” الإصلاح والنهضه ” و”البناء والتنميه ” و”حزب الفضيله ” و”الإصلاح ” وفى برنامج حزب النور أفرد مساحة كبيرة للثقافة والهوية المصرية مؤكدا ” ضرورة أن تنضبط كافة مناحى الحياة بضوابط الشريعة ” وقد اولى النور اهميه خاصة ومتفردة للهوية الإسلاميه باعتبارها المكون الوحيد للشخصية المصرية متجاهلا عن عمد كافة مكونات الهوية المصرية التى تشكل نسقا متكاملا ومتحدا .

حقق التيار السلفى نجاحا غير متوقع فى الحصول على 25% من مقاعد أول برلمان بعد ثورة ينايروخلال حملته الإنتخابيه كشف عن موقف شديد الدونية للمراة عندما أجبره القانون على الدفع بنساء ضمن القائمة الإنتخابيه لجأ الحزب لوضع صورة “ورد ” بدلا من صور مرشحاته بدعوى أن وجه المرأة عوره !!!

ويشكف نوابه فى البرلمان عن وجههم الحقيقى من خلال آداء لا علاقة له بقضايا الناس أو بالقواعد البرلمانيه حيث اصر نوابه على العبث بالقسم الدستورى فى بداية الجلسات ثم قرر أحد أعضاءه ” ممدوح اسماعيل “رفع الآذان فى قاعة المجلس مما خلق حالة من الجدل

اما عن القضايا التى شغلت اهتمامهم تحت القبة وخاضوا معاركهم من أجهلها فكان على راسها “مكافحة العرى – تحريم المتاجرة فى الخمور – فرض قيود على قطاع السياحة – منع تنظيم الأسرة وغيرها من القضايا المشابهة.

كما رفض نواب السلفيين الوقوف اجلالا للسلام الوطنى تحت القبة كما رفضوا الوقوف دقيقة حداد على روح البابا شنودة .