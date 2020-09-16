وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اسبانيا بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفنى بين البلدين

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رامون كاساريس سفير أسبانيا بمصر وكانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني المشترك خلال الفترة القادمة في ظل جائحة كورونا .

وخلال اللقاء اكدت عبد الدايم على قوة وعمق العلاقات بين مصر واسبانيا مشيرة الى ثراء الابداع فى الدولة الاوروبية على المستويين التاريخى والمعاصر والتقارب الوجدانى والثقافى بين الشعبين الصديقين ، واضافت انه تم الاتفاق على ضرورة دعم التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيد عدد من المشروعات الابداعية المبتكرة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجاوز تحديات جائحة كورونا وذلك على طريق توطيد اواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين مرحبة بالاقتراحات التى تقدم بها الجانب الاسبانى ، واكدت ان الاسهامات التي قدمها البلدين للحضارة الانسانية فى مختلف المجالات ما زالت تضئ درب المعرفة للاجيال المتعاقبة .

من جانبه أكد سفير اسبانيا متابعته للحراك الثقافى في مصر والإنجازات التى تم تحقيقها واشاد بالاجراءات التى اتخذتها وزارة الثقافة لاستمرار اداء رسالتها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ، وأضاف أن بلاده مهتمة بالتواصل الثقافي والفني مع مصر باعتبارها دولة محورية غنية بتعددها وتنوعها الإبداعي ، وأبدى رغبته في تبادل العروض الفنية والثقافية مع مصر عبر شبكة الإنترنت من خلال بث عدد من العروض الفنية على المنصات الالكترونية للثقافة المصرية ومن خلال قناتها على اليوتيوب بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة علاقات ثقافية التي اطلقتها وزيرة الثقافة لالقاء الضوء على الروابط الثقافية بين مصر واسبانيا مما يساهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات