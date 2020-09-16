“مايا مرسى”: الرئيس يقدر حجم التضحيات التى تقدمها المرأة المصرية فى ظل جائحة كورونا

يتقدم المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر و التقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة العاملة وإيمانه بدورها الفعال، وكلماته المعبرة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالاسكندرية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة للمرأة العاملة ، مما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل المجتمع و أسرتها خاصة فى ظل جائحة كورونا مما يزيد من العبء الملقى على كاهل المرأة العاملة تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد والاتجاه لتقليل عدد ايام الدراسة.

حيث طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلة السيدات العاملات بتنظيم ساعات عملهن لتناسب وضع الأبناء خلال الدراسة.