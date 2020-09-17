اول عالمة فيزياء نووية ضيفة إذاعة الشرق الاوسط.. اليوم

د كتورة لطفية النادي أول سيدة مصرية تحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية من جامعة القاهرة وهي ايضا مؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر وهو أول معهد في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ،

د لطفية تم تكريمها من الرئيس جمال عبدالناصر وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الدولة التقديرية ووسام فارس من الحكومة الفرنسية

لها حوالي 200 بحث علمي منشور في أهم الدوريات العلمية الدولية وأشرفت على أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه وتم تكريمها في العديد من المحافل العلمية المحلية والدولية وكانت عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والمثل الأعلى للعالم الراحل أحمد زويل ،

د لطفية ضيفتي في إذاعة الشرق الأوسط العاشرة مساء الخميس القادم وحوار مهم من خلال برنامج الحلم المصري وتجربة حياة تجاوزت ال 86 عاما في العلم والعمل والقدوة والأخلاق والمثل العليا، من اعداد وتقديم احمد ابراهيم