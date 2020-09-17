تسليم الدفعة الثانية من مبادرة وزارة البترول لدعم وزارة الصحة في مواجهة ازمة كورونا

استمراراً لمبادرة قطاع البترول تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمساهمة في مواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا ودعم جهود وزارة الصحة والسكان لاحتواء انتشار العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بتسليم الدفعة الثانية من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية بقيمة تبلغ حوالى 3ر2 مليون جنيه.

شارك في المبادرة شركات أباتشى وشل واكسون موبيل وتوتال وشلمبرجير وبكتل وفينترسال ديا وكويت انرجى وابيكس وايناب سيبترول وانرجين ودانا جاس وترانس جلوب انرجى ونبتون وبتروناس وشيرون بتروليم واى بى ار وأديس وميثانكس بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التي قامت بشراء المستلزمات المطلوبة بعد موافقة وزارة الصحة والسكان لضمان توفير المستلزمات طبقاً للمواصفات المطلوبة ، وقامت الشركات المشاركة في المبادرة بتسليم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية التي تشمل الملابس والأقنعة الواقية والمطهرات بمقر وزارة الصحة.

يذكر أنه تم تسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية لوزارة الصحة أوائل الشهر الماضى بواقع حوالى 8ر1 مليون جنيه وأن القيمة الاجمالية للمبادرة تبلغ 4ر5 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن شركة آباتشى ساهمت بمبلغ مليون جنيه لشراء وتوفير معدات الوقاية الشخصية (أقنعة وقفازات طبية وواقى وجه) طبقاً لتوصيات وزارة الصحة والسكان، وتدعم آباتشى كذلك برنامج منظمة اليونيسيف لدعم وتوفير احتياجات المستشفيات الذى تنفذه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، كما ساهمت كلاً من شركتى إينى و بى بى في وقت سابق بمبلغ 9 مليون جنية لتوفير مستلزمات طبية لوزارة الصحة والسكان فضلاً عن مساهمات شركات البترول المحلية ، وذلك تحت مظلة حملة قطاع البترول وفى اطار المسئولية المجتمعية لشركات البترول العاملة في مصر.