القومي للمرأة يستقبل رئيس التنظيم والإدارة بشأن دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلاتهن.. استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ظهر اليوم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

حيث تقدمت الدكتورة مايا مرسي بأسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، و تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع و أسرتها خاصة فى ظل جائحة كورونا التى ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها تزامناً مع بداية العام الدراسى الجديد والاتجاه لتقليل عدد ايام الدراسة.

فيما أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعكف على دراسة الامر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف إلى وضع إطار محوكم يراعى الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعايه أسرتها وخدمة وطنها وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.. مشيرا إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.