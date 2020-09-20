تنسيق بين أمانتي الشيوخ والنواب المرحلة المقبلة والعمل بالتناوب بين المجلس

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، علي ان المرحلة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا علي أعلى مستوي بين الامانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

واضاف فوزي؛ أن نظام العمل سيكون بالتناوب بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بحيث يكون الاسبوع الذي سينعقد فيه جلسات الشيوخ لا تنعقد فيه جلسات النواب، وسيكون نظام العمل اسبوع للنواب والتالي للشيوخ، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعاونت تعاونًا كاملًا مع نظيرتها في الشيوخ من اجل استخراج كارنيهات الاعضاء بسهولة ويسر

وكان المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، قد حرص على التواجد منذ الصباح الباكر لاستقبال النواب الجدد ومتابعة سير الإجراءات والتنسيق مع الأمانة العامة للشيوخ.