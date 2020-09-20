“زوهو وورك بليس” يعيد تصور بيئة العمل بالجمع بين سياق الأعمال التجارية واستمراريتها عبر التطبيقات والأجهزة وأساليب العمل

أعلنت “زوهو كوربوريشن “Zoho Corporation، شركة التكنولوجيا العالمية التى توفر أوسع حزمة من تطبيقات برامج الأعمال فى القطاع، عن إطلاق “زوهو وورك بليس“Zoho Workplace وهو عبارة عن منصة برمجيات واحدة تجمع بين أدوات التعاون والإنتاجية والتواصل وتقوم بمكاملتها مع جوانب الأعمال الأخرى.

يشمل “زوهو وورك بليس”، الذى يتمحور حول حزمة مكتملة المزايا من تطبيقات البريد الإلكترونى والمكتب السحابى للأعمال التجارية، على تسعة تطبيقات مدمجة بإحكام، مبنية على نموذج بيانات مشترك وموحدة من خلال تقنيات بحث وذكاء إصطناعى مشتركة عبر لوحة بيانات واحدة، بما يتيح للعملاء حل مشكلات الأعمال بطريقة سريعة وتعاونية.

تسعى منصات الإنتاجية لدى بائعين رائدين اليوم لتحقيق التعاون ضمن فرق العمل، بالرغم من أنها منفصلة عن تطبيقات الأعمال الأخرى، مما يجعلها بالتالى غير مدركة لمشكلات الأعمال الأساسية التى يجرى معالجتها. وبناء على ذلك، فهى عاجزة عن إنشاء سياق حاسم لمشكلات الأعمال، ما يؤدى إلى إخفاقها فى توفير الاستمرارية على مدار حلها.

وفى هذا الإطار، قال “حيدر نظام”، رئيس “زوهو كورب” فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “لقد تغيرت طبيعة العمل بلا شك، وتطور “وورك بليس” لمواكبة هذا التغير. إذ لم تعد الشركات تتطلع لحل مشكلة خاصة بالتعاون، إنما تتطلع لحل مشكلة مرتبطة بإعداد فواتير مخصصة أو مشكلة متعلقة بتمكين المبيعات أو مشكلة تعترض تقديم الدعم، حيث تحتاج منصات التعاون لتيسير عملية تحسين نتائج الأعمال، وليس فقط تحسين الإنتاجية. ومن هنا، يتميز “وورك بليس”، بفضل تكاملات مسبقة الإنشاء مع تطبيقات أعمال قوية وسياقية واستمرارية عبر تطبيقات وأجهزة وأقسام متعددة، عن غيره من المنصات الأخرى فى امتلاكه الرؤية والأداء الوظيفى لتلبية الإحتياجات الواسعة للأعمال التجارية العصرية“.

وبحسب دراسة حديثة، “فإن 54 % من الموظفين على مستوى المؤسسات (أى الشركات التى تضم أكثر من 500 موظفاً) وجدوا أن التطبيقات التى يعملون بها ليست حدسية كما يصعب دمجها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 40 % من موظفى أكبر الشركات المستطلعة آرائهم (الشركات التى تضم أكثر من 4000 موظف) قالوا إن عملهم قد يكون فوضوياً، فى ظل تعاملهم مع منصات تكنولوجية متعددة لتأدية مهامهم”. وتُظهر الدراسة، التى أجريت بصورة مشتركة بين “زوهو” و”بيغل ريسيرش “Beagle Research، أن الشركات تريد حلولا موحدة تحقق إنسيابية العمليات المعقدة مثل ترحيل البيانات، وإنشاء المحتوى، والتعاون والتواصل السياقى والبحث. والحلول الراهنة تفتقر لمزايا الإدراك والدمج لتلبية تلك الحاجة. وكنتيجة لذلك، شهد “زوهو وورك بليس” تبنياً سريعاً فى الربع الأخير، ليدعم الآن قرابة 2 مليون منظمة، مع 15 مليون مستخدم يتوزعون بين ما يزيد على 150 بلداً. كما اتخذ أكثر من 25 % من عملاء “زوهو وورك بليس” الجدد قرار التحول من “جى سويت” و”مايكروسوفت“.

الشركات تستفيد من إزالة الحواجز بين تطبيقات سير الأعمال وتطبيقات الانتاجية

قدرات جديدة لـ “زوهو وورك بليس “

التواصل السياقي

ميل Mail (بريد الشركة) – يمكن للمستخدمين الآن إجراء اتصالات صوتية أو مرئية من داخل التطبيق، وتعديل مرفقات المستندات فى تطبيق “زوهو رايتر “Zoho Writer ، وعقد اللقاءات عبر الإنترنت مع جهات الاتصال، والوصول إلى جميع حسابات البريد الإلكترونى من داخل تطبيق “زوهو ميل “Zoho Mail . يشتمل تطبيق “ميل” على لوحة تحكم شاملة مع مزايا الاكتشاف الإلكتروني، والدعم، والاسترداد. يأتى التطبيق مع خطط مزج ومطابقة، وتخزين مرن، ومنصة تكامل شاملة، إضافة إلى شهادات “ملحقات بريد الإنترنت متعددة الأغراض / الآمنة “(S/MIME) ، ونظام المصادقة ثنائى العوامل (MFA) ، وقواعد البريد الإلكتروني، وتنبيهات الدخول غير الاعتيادية، وخدمات منع البريد الإلكترونى المتطفل.

كليك Cliq (المراسلة) – يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول أو الخروج وتحديد حالات مخصصة، والتعاون مع أصحاب مصلحة خارجيين، والتواصل مع فرق عمل عبر إجراء مكالمات صوتية أو مرئية جماعية، ورؤية حالة قراءة الرسائل. يأتى تطبيق “كليك” مع خيارات ترتيب أو تخصيص على مستوى الوحدة النمطية، وتصاريح قائمة على أساس الأدوار والمكاملة مع مزودى حلول إدارة التنقل المؤسسى (EMM) ، إلى جانب تقارير التوفر المستندة إلى المستخدم.

ميتينج Meeting (عقد المؤتمرات) – يمكن للمستخدمين جدولة اجتماعات متكررة أو اجتماعات تعقد لمرة واحدة وتعيين تذكيرات بريد إلكترونى متعددة من الويب وأجهزة المحمول. ويتكامل تطبيق “ميتينج”، الذى يدعم حالياً 16 لغة، مع “زوهو بروجيكتس “Zoho Projects و”بوكينجز “Bookings ، وتطبيق “إدارة علاقات العملاء “CRM وغيرها من التطبيقات الأخرى.

الاستمرارية

كونيكت Connect (شبكة إنترانت للتواصل الاجتماعي) – يتكامل “كونيكت” مع نظم معلومات الموارد البشرية، بما فى ذلك “زوهو بيبول “Zoho People . يمكن لمستخدمى “كونيكت” من زوهو تقنين المحتوى والنماذج من خلال تصاريح بالغة الدقة وسياسات مستخدمين ونطاقات مخصصة وتسجيل دخول أحادى قائم على لغة تمييز التأكيدات الأمنية (SAML) .

الراحة

شو Show (برنامج تعاونى للعروض التقديمية) – يتكامل تطبيق “شو” مع “أتلاسيان “Atlassian و “أن سبلاش “Unsplash ، و”هيومانز “Humaans ، ويضم مكتبة شرائح على نطاق المنظمة مع خاصية ربط البيانات، بما يسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات الآنية على شرائح.

شيت Sheet (جدول بيانات) – يمكن للمستخدمين الوصول إلى أحدث المزايا الوظيفية للبحث والمطابقة وبإمكانهم تصور البيانات التاريخية مع خرائط أعراق، وخلق قوائم منسدلة مع قيم مسبقة التحديد، وربط نطاقات الخلايا باستخدام IMPORTRANGE . يمكن تطبيق “شيت” المستخدمين من تتبع التغييرات أثناء التعاون، واكتساب رؤى معمقة، والحفاظ على بيانات نقية، وتحويل الصور إلى جداول بيانات، وجلب بيانات سياقية من تطبيقات لدى زوهو وغير زوهو.

وورك درايف “WorkDrive (إدارة مستندات سحابية) – يشتمل “وورك درايف” حالياً على مزايا بحث ومزامنة TrueSync موحدة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات دون القلق حيال مساحة القرص الصلب. تم تجهيز “وورك درايف” بلوحة تحكم شاملة، وتقارير للعملاء لرصد نشاط فريق العمل. كما أنه يتكامل مع تطبيق “زوهو دايريكتوري “Zoho Directory .

رايتر ” Writer (معالج الكلمات) – بإمكان المستخدمين تحويل المستندات إلى استمارات قابلة للملء وتقييد وضوح الملاحظات، وجمع رؤى معمقة حول المستندات، وتمكين أداة مساعدة قوية للكتابة مبنية على الذكاء الاصطناعي. يشتمل تطبيق “رايتر” على إمكانات أتمتة بنظام النماذج، إضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات، وأتمتة بنظام الاستمارات، وتواقيع وموافقات إلكترونية.

شو تايم “ShowTime (تدريب إلكتروني) – يدعم تطبيق “شو تايم” التوسيم والتسمية البيضاء. حيث بإمكان المستخدمين تحديد أدوار وإمتيازات لفريق التدريب لديهم وجمع رؤى معمقة حول التدريب.

التسعير والتوافرية

يبدأ السعر من 3 دولار لكل مستخدم شهرياً للإصدار القياسي، و 6 دولار لكل مستخدم شهرياً للإصدار الاحترافي.