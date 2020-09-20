منصة “إبداع مصر” تفوز بمسابقة تحدى الابتكار للاتحاد الدولى للاتصالات

فازت منصة إبداع مصر EgyptInnovate بمسابقة تحدى الابتكار للاتحاد الدولى للاتصالات 2020 (ITU Innovation Challenges) عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية (Ecosystem best practice challenge).

وتعد منصة “إبداع مصر” أحد مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال “تيك”.

وجاء فوز المشروع المصرى بالجائزة لما تقدمه منصة “إبداع مصر” لمجتمع ريادة الأعمال من أدوات لتحفيز الابتكار وفرص التّعلم والتواصل للمبتكرين ورواد الأعمال عبر منصة رقمية متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالإضافة إلى خريطة تفاعلية للكيانات الفاعلة فى مجتمع الابتكار وريادة الأعمال فى مصر.

تقدم للمسابقة مشروعات من 26 دولة من بينها مصر حيث تنافس فيها رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصناع السياسات، ومنشئو الأنظمة فى الدول المشاركة فى المسابقة.

ومن المنتظر أن يشارك الفائزون فى منتدى الإبداع العالمى الافتراضى الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات مطلع أكتوبر القادم والذى يستمر لمدة أربعة أيام؛ حيث ستتاح لهم الفرصة من خلاله لحضور ورش عمل لبناء القدرات، وطرح مقترحاتهم على جمهور عالمى من المتخصصين والخبراء وشبكات من الموجهين وصناع القرار.

تضمنت المسابقة 3 فئات للتحدى وهى:

تحدى صانع التغيير الرقمى (Digital change-maker challenge)، للمبدعين أصحاب الأفكار التى تسعى لخلق تأثير رقمى فى مجتمعاتهم تحدى أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية (Ecosystem best practice challenge)، والخاص بمنشئى الأنظمة الإيكولوجية من أصحاب أفضل الممارسات التى تعزز بيئة تمكينية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال فى مجتمعاتهم. تحدى المرأة العاملة فى مجال التكنولوجيا (Women in technology challenge)، للفتيات والسيدات المبدعات فى مجال التكنولوجيا، والشركات الناشئة التى لديها مشاريع رقمية تخلق تأثيراً مباشراً للنساء فى مجتمعاتهن.

سيشارك الفائزون فى منتدى الإبداع العالمى الافتراضى الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات مطلع أكتوبر القادم

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للاتصالات قد أعلن عن فتح باب المشاركة فى تحديات الابتكار لعام 2020 خلال الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وتم اختيار السمة الرئيسية لتحديات هذا العام تحت عنوان: “إعادة التفكير فى سلاسل القيمة بالاقتصاد الرقمى خلال جائحة كوفيد-19″، مما يعكس الحاجة الملحة للتحول الرقمى أكثر من أى وقت مضى لمساعدة صناع القرار والمبتكرين عالميًا على بناء اقتصاد رقمى والحفاظ على استقرار اقتصادى لمجتمعاتهم، وهو يشكل أيضًا فرصة للمبدعين ومنشئى الأنظمة لعرض أفكارهم ومشروعاتهم وتمكينهم من تحويل مجتمعاتهم إلى مجتمعات رقمية مزدهرة.

وتهدف منصة “إبداع مصر” إلى التعريف بالمبتكرين ورواد الأعمال فى مصر والترويج لهم وعرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم محلياً وعالمياً، وربط المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال فى مصر وخلق مجتمعات تعاونية بينهم، وأن تكون نقطة وصول واحدة للمبتكرين، حيث تمكنهم من التعرف على أحدث الأخبار وأفضل الممارسات والأنشطة ذات الصلة وطرق الحصول على التوجيه والدعم.

كما تم بناء المنصة اعتمادا على برمجيات مفتوحة المصدر حيث تتيح جميع البيانات الموجودة عليها مجاناً للجميع كأحد الميزات التنافسي ة للمنصة عن غيرها. وتخطى عدد المستخدمين المسجلين على المنصة هذا العام 50 ألف مستخدم كما بلغ عدد الكيانات المسجلة على خريطة إبداع مصر أكثر من 1000 هيئة وجهة وشركة ناشئة.