الشبكات الإذاعية تحتفل باليوم العالمى للسلام

تحتفل إذاعة البرنامج العام ” غدا” الاثنين اليوم العالمي للسلام وتتم التغطية في الفترات الحوارية المختلفة ( صباح الخير ) مصر لحظة بلحظة وفقرة مواجهة

وفي فترة مساء الخير يا مصر وأيضا الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الإرهاب نيابة عن العالم لتحقيق السلام العالمي

إذاعة حديث الصباح بعنوان دعوه الإسلام للسلام لفضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء وزارة الأوقاف

وعلي إذاعة الكبار

فترة مفتوحة السلام لغة العقلاء

وتستضيف النائب حامد الكومي عضو مجلس الشعب نتحدث عن السلام ومعناه الجامع المانع ومفهومة السياسي والاجتماعي والثقافي والجغرافي ومردودة الايجابي علي كل دول العالم كضرورة ملحة لهذه الزمن من اجل نبذ الحروب والخلافات بين الدول . وتستضيف الكاتب الصحفي / أحمد البلك رئيس تحرير مجلة أكتوبر

الفترة المفتوحة دنيا ودين تتناول قول الله تعالي وان جنحوا للسلم وتتناول الحديث عن السلام في كل ربوع الأرض ونبذ الحروب والحديث عن العمل من اجل رفعة الأوطان وتستضيف الفترة المفتوحة أ. د / محمد نبيل غنايم من علماء الأزهر الشريف ، د. سامي عوض العسالة من علماء وزارة الأوقاف

الفترة المفتوحة ما يطلبه الكبار وتتناول الأغاني التي تتحدث عن السلام

بينما تشارك شبكة الشباب والرياضة دول العالم في الاحتفال باليوم الدولي السلام سنويا في الحادي والعشرين من سبتمبر لتعزيز قيم السلام من خلال نشر التعاطف والرحمة والامل في مواجهة وباء كورونا

وتشارك مصر هذا العام بإقامة احتفالية كبري بمحافظة الإسماعيلية لرسم علامة السلام علي صفحة مياه بحيرة التمساح وسوف تقوم شبكة الشباب والرياضة بنقل فاعليات هذا الاحتفال العالمي علي الهواء مباشره قبل وبعد واثناء انطلاقة .

وتضمن التغطية لقاءات مع الكابتن د. ولاء حافظ صاحب الفكرة لدخول في موسوعة جينسي للأرقام القياسية كما تقدم الشبكة رسائل علي الهواء مع السباحين المشاركين ولقاء مع الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ والمشرف علي تنفيذ الاحتفالية جدير بالذكر ان مصر تشارك باكثر من 500 سباح وسباحة من اجل كسر الرقم الحالي المسجل لتركيا بأربع مائة وستين سباحاً .