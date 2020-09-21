توجيهات وزير المالية بضرورة توفير وسائل وآليات مبتكرة ومهيكلة ومنظمة لتحقيق التواصل الداخلي مع العاملين .

أعلن ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة توفير وسائل وآليات مبتكرة ومهيكلة ومنظمة لتحقيق التواصل الداخلي مع العاملين بمصلحة الضرائب فإن المصلحة والوزارة تعكفان على انشاء آلية تواصل داخلي مميكنة تحسن التواصل الداخلي على غرار النظم الاحترافية العالمية ، ولقد تم بالفعل كخطوة أولى إنشاء جروب رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يضم جميع العاملين بالمصلحة لنتمكن من معرفة آرائهم ومقترحاتهم والوقوف على مشكلاتهم ، وفي نفس الوقت نطلعهم على خطة العمل ، وكل جديد يحدث في المصلحة ، ويكون بيننا حوار مشترك ، ليسمع كل منا الآخر ، و كل ذلك من أجل تحقيق الشفافية مما يساعد في القضاء على الشائعات ومحاربة إثارة البلبلة والإحباط ، والعمل على نشر روح الإيجابية والمسؤولية والمبادرة والابتكار .

وأوضح ” عبد القادر ” أن الجروب الداخلى الرسمي للعاملين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليس هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العاملين ولكن هناك العديد من الآليات التي يتم دراستها وتنفيذها على أرض الواقع لضمان الوصول إلى كافة العاملين بشكل لحظى .

وأشار إلى أن هذا الجروب الداخلي للعاملين يتم من خلاله استعراض أهم انجازات التطوير التي تمت في مصلحة الضرائب المصرية ، سواء فيما يتعلق بإجراءات الميكنة أو غيرها من مشروعات التطوير التي تمر بها المصلحة ، لافتًا إلى أن إنشاء هذا الجروب يأتى بالتزامن مع ما تشهده مصلحة الضرائب من مشروعات تطوير وميكنة وتحديث .

وأكد رئيس المصلحة أنه قد آن الأوان لإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة لقيادة العمل داخل المصلحة ، وذلك وفقًا لتوجهات القيادة السياسية ووزير المالية في إطار الميكنة والتطوير الذي يطرأ على منظومة الضرائب .

وأكد “رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه أيضًا وفقاً لتوجيهات وزير المالية ، فلقد حرصت مصلحة الضرائب أن تقدم نفسها للرأى العام من ممولين ومستثمرين وإعلام وحكومة وقيادة والمجتمع المصري بأكمله كمصلحة متقدمة ومتحضرة ومميكنة ورائدة حيث أن أهداف المصلحة الرئيسية هى مد جسور الثقة ليس فقط مع كافة المتعاملين معها بل مع كل المجتمع ، وتقوية وتحسين أداء المصلحة ، لذلك قامت منذ ما يقرب من عام ونصف بإنشاء صفحة رسمية لها على موقع التواصل الإجتماعى يتم من خلالها التواصل مع الممولين والمجتمع الضريبى بشكل عام حيث يتم نشر كل ما هو جديد عن المصلحة ، والرد على كافة التساؤلات التى ترد عليها وحل المشكلات ،وكذلك دراسة المقترحات المقدمة من خلال الصفحة https://www.facebook.com/incometax.gov.eg/

وأضاف أن المصلحة لديها قناة على موقع اليوتيوب يتم من خلالها نشر فيديوهات توعية للممولين تتضمن بالشرح التفصيلي موضوعات ضريبية عديدة https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ.