نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت وقد وجب الحسم ونحذر بشدة من محاولة الجماعة إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت ، إذ تلفظ هذه الجماعة الإرهابية أنفاسها الأخيرة ، وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل ، لأنها تبغي الفساد في الأرض ، ورب العزة (عز وجل) لا يصلح عمل المفسدين ، غير أن الذي ينبغي أن نتنبه له هو الخلايا والعناصر النائمة لتلك الجماعة والتي تحاول التسلل للحفاظ على هيكل الجماعة تمهيدا لأي فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية .

ولن تكف عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا ، فقد مردوا على الخيانة والعمالة يتقوتون عليهما ، ويتخذون من الكذب والتقية والعمل تحت الأرض وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب والأراجيف وسيلة ممنهجة للهدم ، مما يتطلب ضرورة المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر تلك الجماعة ، وعدم التمكين لأي من عناصرها أو من يدورون في فلكها من أي مفصل من مفاصل العمل العام ، حتى لا يسهم ذلك في إعادة إنتاج الجماعة لنفسها مرة أخرى ، فهي هي وسيظل تاريخها الأسود هو الموجه الرئيس لجميع عناصرها ، وإن غيروا جلودهم ألف مرة ومرة ، وهو ما يتطلب أقصى درجات الفطنة والحذر والحسم في التعامل مع فلول هذه الجماعة الإرهابية المارقة .