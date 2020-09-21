المنوفية : غلق مركزللعلاج الطبيعى بالباجور و قسم الحضانات بمستشفى خاصة بالشهداء ومستشفى خاص بشبين الكوم لمخالفتهم القوانين المنظمة للعمل

كتب عادل شحتينو

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غلق مركز للعلاج الطبيعى بناحية ميت الوسطى مركز الباجور لإدارتة بدون ترخيص ومخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقانون رقم 3 لسنة 1983 والخاص بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى والقرارت المنظمة له . وكذا غلق قسم الحضانات بمستشفى خاصة بالشهدء لمدة أسبوع لمخالفة القانون رقم 59 لسنة 1960الخاص بتنظيم العمل بالأشعة المؤينة، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المستشفى تبين عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ، غير مطابقة التعقيم، عدم ترخيص جهاز أشعة الأكس راى ، عدم وجود توقيع على تذاكر المرضى ، وكذاوجود تمريض غيرحاصل على رخصة مزاولة المهنة . كما وافق محافظ المنوفية على إستمرارغلق جميع أقسام مستشفى خاصة بشبين الكوم وكذا عيادتى العظام والأسنان بها، وذلك لعدم أكتمال تجهيزات غرفة العمليات والعناية المركزة ووجود بعض الأجهزة معطلة ، عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ، وعدم الفصل الأمن للنفايات وعدم وجود تمريض حاصل على رخصة مزاولة المهنة ، حيث سبق صدورقرار المحافظ رقم 1130 بتاريخ 27/8/2020 بغلق المستشفى للأسباب المذكورة ، فيما تم إستثناء باقى العيادات الخارجية والمعمل من الغلق نظراً لتلافى السلبيات بتلك العيادات .