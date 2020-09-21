الوحدة المحلية بالسادات تحذر من غرق أراضى طرح النهر وتطالب بإخلاء المنازل !

كتب عادل شحتينو

اهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات كافة المواطنين واضعي اليد على اراضي طرح النهر بالقرى الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق دائرة مركز السادات بتوخي الحذر وتجنب زراعة اي زراعات وسرعة ازالة اي تعديات سبق اتخاذ اجراءات بشأنها بالردم والبناء داخل القطاع المائي واتخاذ الاحتياطات اللازمة وطالبت المواطنين اخلاء منازلهم حرصا منها على سلامتهم من جراء ما يحدث من اطلاق تصرفات زائدة من ارتفاع مناسيب المياه وحدوث غمر وغرق لتلك الاراضي نظرا لبدء موسم الفيضان وارتفاع منسوب المياه بفرعي رشيد ودمياط وهذا سيؤدي الى غمر لمعظم اراضي طرح النهر والمنزرعة بالمخالفة وكذلك المباني المخالفة والقائمة على جوانب المجري أكدت الوحدة المحلية بالسادات ان هذا التحذير يأتى في اطار حرص الدولة على الصالح العام ومصلحة كافة المواطنين وحرص وزارة الموارد المائية والري على الصالح العام والمواطنين واستمرارا للجهود للحفاظ على مجرى نهر النيل وحماية شواطئه من التعديات