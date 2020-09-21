الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثنى على أداء العاملين

قام اليوم المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بزيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركة بمحافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على آخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة. شملت الزيارة تفقد العمل بمحطة إنزال سيدى كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بالمحافظة.

تأتى هذه الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التى يقوم بها الرئيس التنفيذى للشركة الفترة المقبلة للعديد من مواقع العمل بالجمهورية، لمتابعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية، وكذلك للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تنفذها الشركة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا فى مواقع العمل المختلفة، خاصة مراكز خدمة العملاء والمبيعات بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء.

عادل حامد: مستمرون فى تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية فى جميع أنحاء الجمهورية

وخلال زيارته، التقى المهندس عادل حامد، بمجموعة من العاملين بسنترال المنشية، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل. وخلال اللقاء أثنى حامد على أداء العاملين بالسنترال، ووجه شكره لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد لا يتوقف لضمان ريادة الشركة لقطاع الاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، مؤكدًا أن الشركة مستمرة فى تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية فى جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.