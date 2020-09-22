رئيس الوزراء : تكليفات من الرئيس بتنفيذ مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات على غرار “الأسمرات” بعواصم المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك مجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه عرض محافظ القاهرة عدداً من قطع الأراضي الصالحة لتنفيذ هذا المشروع، والتي تتوافر بها المقومات اللازمة لجذب السكان وتوطينهم وتحسين ظروف حياتهم.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير طريق مسطرد القديم، من تقاطعه مع شارع الحرية، حتى محور الفريق إبراهيم العرابي، بطول 7.5 كم، والذي يستهدف عدة قطاعات بالطريق.

وتم عرض تصور تطوير كل قطاع بطريق مسطرد القديم، ويشمل : تطوير القطاع العرضي رقم 1، بالوصول بحارات المُرور به إلى 4 حارات مرورية بعرض 13 م، بدلاً من 2 حارة مرورية حالياً، بعرض 7 م، وكذلك الوصول بالقطاع العرضي رقم 3، من 4 حارات مرورية بعرض 13 م، إلى 4 حارات ذهاب، و 4 حارات إياب، بإجمالي عرض 27 م، بواقع 13 م لكل اتجاه، بما يساهم في تيسير حركة السيارات وتقليل الإزدحام والتكدس المروري.

كما تستهدف خطة التطوير الوصول بالقطاع العرضي رقم 4، إلى 5 حارات مرورية للذهاب، بعرض 16 م، و4 حارات مرورية للإياب، بعرض 13 م، بإجمالي عرض 30 م، بدلاً من حارتي ذهاب، وحارتي إياب، بإجمالي عرض 16 م، بالإضافة إلى توسيع كوبري مقام في القطاع العرضي رقم 5، ليكون بعرض 36 م، ويكون إلى جانبه حارتان مروريتان بعرض 7 م ذهاب، وحارتان أخريان بعرض 7 م.

هذا إلى جانب توسيع القطاع العرضي رقم 8، من إجمالي عرض 55 متراً، ويضم 6 حارات مرورية بعرض 20 م ذهاب، و 7 حارات مرورية بعرض 12 م، وبينهما مسار للترام، ليكون 55 م أيضاً، ويضم كوبري، حوله طريق 5 حارات مرورية بعرض 16 م، و 5 حارات مرورية بعرض 16 م، والقطاع العرضي رقم 9، وتحويله من 55 م، يضم 4 حارات مرورية ذهاب بعرض 12 م، و ترام، ثم 3 حارات مرورية بعرض 6 م، ليكون طريقاً واسعاً بعرض 55م، يضم 8 حارات مرورية للذهاب، بعرض 26 م، و8 حارات مرورية للإياب، بعرض 26 م، ويتم تحويل مسار الترام إلى 4 حارات مرورية بعرض 13م.

كما تشمل خطة تطوير طريق مسطرد القديم، إقامة كباري لعبور المشاة بطول الطريق، من نقاطعه مع شارع الحرية ( محور مصر الجديدة ) حتى ميدان المسلة، لتجنيب المارة خطورة عبور الطريق وتوفير وسائل آمنة لهم بعد توسيع الطريق وزيادة الحارات المرورية به، والذي يساهم في سرعة أكبر للسيارات العابرة للطريق بعد تطويره.

كما استعرض الإجتماع عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي مقدمتها خطة تنفيذ مباني السفارات المخطط اقامتها بالحى الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم توفير الأراضي للسفارات والمنظمات الدولية، أو المباني الجاهزة ضمن إطار هذا المشروع، طبقاً لعدد من المعايير التي تحددها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع هذه الجهات.

ويتضمن هذا المشروع تنفيذ مقار لعدد من السفارات، وإسكان الدبلوماسيين، إلى جانب مقار لعدة منظمات دولية، وخدمات أخرى مختلفة توفر احتياجاتهم على رأسها مدارس دولية، ومنطقة تجارية بها مولات وأسواق، وفندق راق.

كما استعرض الإجتماع متابعة موقف مشروع مزرعة الخيول العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بديلاً لمحطة الزهراء بعين شمس، والجاري اقامته على مساحة 500 ألف م2، جنوب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تتضمن الدراسة تقسيمات المشروع بحسب استخداماته ومتطلباته، للزائرين، ورعاية الخيول، بما يساهم في جعل هذا المكان نقطة جذب لهواة ومحترفي رياضة ركوب الخيل، والرعاية بالخيول العربية ذات السلالات المميزة، والتي تعد من أرقى الرياضات العالمية التي تستقطب الأمراء ورجال الأعمال.

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