استمرار طرح شواطئ الفقراء بالاسكندرية للايجار

كتب احمد سلامة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الادارة العامة للشئون المالية عن طرح عمليات استغلال ستة من الشواطئ في مزايدة علنية لمستأجرين جدد وحددت المحافظة 6 شواطئ كانت متاحة للمواطنين طوال شهور الصيف وهى شاطئ الانفوشي سابقا حى الجمرك . شاطئ رأس التين الشرقى المميز حى الجمرك شاطئ رأس التين الغربي .- شاطئ بليس( ١ ) المميز بنطاق حى العجمي . شاطئ الهانوفيل الشرقي . شاطئ مارينا أبو يوسف الجدير بالذكر ان معظم شواطئ الاسكندرية تم تأجيرها الصيف الماضى وحدد مستأجروها رسوم دخول وخدمات مرتفعة حرمت محدودى الدخل من دخولها واقتصرت الشواطئ المجانية على 4 شواطئ فقط عادة ماتشهد ازدحاما شديدا ومشاجرات بين المواطنين .كان محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف قد لاحظ قيام مستأجرى الشواطئ بالعديد من المخالفات التى دت الى حجب رؤية البحر عن المواطنين وتشويه الشكل العام للكورنيش وعدم الالتزام بالاسعار التى وضعتها اجهزة المحافظة نظير الخدمات ورسوم الدخول