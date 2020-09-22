إسكان البرلمان تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإنشاء “الأسمرات” بعواصم المحافظات

طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء وتنفيذ مشروع سكنى على غرار مشروع الأسمرات بجميع عواصم المحافظات.

وقال “إسماعيل” فى بيان له اليوم؛ إن نجاح الحكومة فى تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير سيجعل هناك مشرع أسمرات فى الـ26 من عواصم المحافظات بعد تنفيذ هذا المشروع الحضارى الكبير في المحافظة 27 وهى محافظة القاهرة مطالبا من كل محافظ من الـ26 محافظة ان بقوم بعقد اجتماع طارئ وعاجل لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لأن هذا المشروع سوف يقضى على كارثة العشوائيات التي تفشت داخل مختلف عواصم المحافظات بعد تفشى ظاهرة البناء العشوائى وغير المخطط، واقترح النائب دعوة المحافظين داخل كل محافظة لرجال الأعمال والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدنى لحضور الاجتماع الطارئ لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه ومساهمة الجميع في تنفيذه لصالح أهالينا من البسطاء والفقراء من الشعب، مطالبًا بتمليك وحدات الإسكان داخل مشروعات إسكان الأسمرات بمختلف المحافظات بالمجان لغير القادرين والفقراء مع تأثيثها وإنشاء مختلف المرافق والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية داخل هذه المشروعات على غرار ماتم فى مشروعات اسمرات القاهرة.