برلمانى يطالب الحكومة بعودة الـ36 ألف معلم للعمل لسد العجز بالمدارس

طالب النائب عماد محروس من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لإنهاء أزمة الـ36 ألف معلم الذين تم الاستفتاء عنهم وعدم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم خلال فترة التدريب وتسريحهم والآن هم بدون عمل.

وقال النائب في طلب إحاطة مقدم للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ إن هناك تصريحات متعددة لقيادات داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدوا فيها أنه سيتم من خلال مسابقة تعيين هؤلاء المعلمين وانه في فبراير 2019 استلم 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وتم تحضير كافة المستندات والأوراق المطلوبة واجتياز الاختبارات وتم تدريبهم ومارسوا العمل في المدارس واثبتوا كفاءتهم في العمل، وبعد ذلك صدر بيان من مجلس الوزراء بالإستعانة بهم في المسابقة القادمة وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين ١٢٠ ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم والحصول على شهادات مهارية واجتياز الاختبار النفسي وأوراق التقديم شهادات المتقدم.

وقال النائب عماد محروس؛ إنه للأسف الشديد فى نهاية الأمر أعلنت الحكومة أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى سرعة التدخل لتوفير الاعتمادات المالية لإعادة الـ٣٦ ألف متعاقد الذي تم التعاقد معهم العام الماضي، وأكد أن هناك الالاف من هؤلاء المعلمين الان فى مأساة حقيقية بعد ان اصبحوا مسئولين عن أسر لهم بعد ان تم تعيينهم واستلام عملهم وعلى رئيس الوزراء ان يصدر قرارا فوريا بعودة هؤلاء المعلمين الى عملهم قرب بداية العام الدراسى الجديد الذى اصبح على الأبواب خاصة ان هناك عجزًا صارخًا في المعلمين ويحتاج إلى أعداد كبيرة من المعلمين.