ندوة حول تجربة الصين الرائدة في الحد من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا

تنظم إدارة العلاقات الاقتصادية بالقطاع الاقتصادي الندوة الرقمية حول تجربة الصين الرائدة في الحد من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا (Covid 19) على القطاعات الاقتصادية المختلفة بالصين، وذلك يوم الاربعاء الموافق 23/9/2020 عبر تقنية الاتصال المرئي (video conference)

يشارك في هذه الفعالية ممثلين عن الحكومة الصينية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار (يونيدو – البحرين)، والمنظمة العربية للسياحة، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وأكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية على أهمية انعقاد هذه الندوة في هذا التوقيت للاستفادة من تجربة الصين في الحد من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة .

وسوف تتناول الندوة تجربة الصين في الحد من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة بالصين ومنها قطاع الطاقة، والعمل والعمال، والتجارة والاستثمار، والبيئة والنفايات الطبية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، والصناعة والملكية الفكرية، والزراعة، والسياحة والنقل، والاتصالات، والتعليم عن بعد.