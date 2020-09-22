مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ينظم مؤتمر DevOpsDays Cairo أونلاين

نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” النسخة الثالثة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2020 عبر الإنترنت، وذلك تحت شعار: “ديفوبس أثناء جائحة كورونا”.

افتتح فعاليات المؤتمر المهندس عمرو محفوظ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز.

رحب محفوظ فى كلمته الافتتاحية بالضيوف ورعاة المؤتمر حيث أشار إلى أن مصر نجحت فى اجتياز اختبار الانتقال إلى الخدمات الرقمية والعمل من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التى قامت بها الوزارة والحكومة لتحديث ورفع مستوى جاهزية البنية التحتية للاتصالات.

وأضاف محفوظ أن العالم سيشهد المزيد من التغييرات، والتى ستدفع نحو تطور نماذج أعمال رقمية جديدة وأدوات أتمتة متقدمة مما يتطلب المزيد من التعاون والتجانس بين فرق العمل المختلفة وهذا ما تقوم به تطبيقات ومنهجية “الديفوبس”.

تحدث فى المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى منهجيات الديفوبس على المستوى المحلى والعالمى ومن ضمنهم “مات ستراتون”، خبير التحول بشركة “ريد هات” العالمية، و”أندرو كلاى شيفر” الذى يمتلك خبرة طويلة فى مجال تطوير حلول وتطبيقات المصادر المفتوحة ودورها فى تحسين خدمات التشغيل وبناء المجتمع الرقمي.

يأتى الحدث الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات العالمية العاملة فى مصر مثل DXC Technology وIBM و Orange Labs، فى إطار جهود المركز والهيئة لزيادة الوعى بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومطورى البرمجيات ومديرى المشروعات فى هذا المجال.

وتمثل منهجية “ديفوبس” أحدث الاتجاهات التكنولوجية وتوصف بأنها “أحدث ثورة فى منهجيات التحوّل الرقمي” داخل المؤسسات على اختلاف أحجامها وأنواعها والتى تعزز التواصل والتفاعل بين مطورى البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات بما يؤدى إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات ذات الصلة بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.

وأسهمت جهود المركز فى رفع مستوى الوعى باستخدام هذه المنهجية حيث تم إطلاق خدمات استشارات “الديفوبس” للشركات المحلية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التى يقدمها المركز وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لرفع كفاءة الشركات العاملة فى القطاع أو الشركات والجهات التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملياتها.

وتضمنت قائمة رعاة المؤتمر هذا العام شركة “جيزة سيستمز” الرائدة فى تصميم وتنفيذ مشروعات الحلول المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة “سيجيديم” المتخصصة فى إدارة علاقات العملاء، ومبادرة مصر للبرمجيات الحرة المفتوحة المصدر EgyptFoss، ومنصة “إبداع مصر EgyptInnovate”.

جدير بالذكر أن DevOpsDays هى سلسلة عالمية من المؤتمرات الفنية ذائعة الصيت انطلقت فعالياتها الأولى فى بلجيكا عام 2009 وتتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات والعوامل المشتركة بينها.