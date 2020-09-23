تعديلات على لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية يستفيد منها 185 ألف عامل في قطاع الكهرباء …

وافق المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على تعديل لائحة صندوق الإنتماء والرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع الكهرباء ،بما يقضي بزيادة قيمة الميزة التأمينية لعدد 185 الف عامل أعضاء في “الصندوق”، من 60 إلى 65 شهراً وبأثر رجعي من أول شهر فبرابر الماضي”2020″،لحالات التقاعد والعجز والوفاة،ويستفيد من هذه الزيادة التي تقدر بقيمة أجر 5 شهور كل من انتهت خدمتهم منذ ذلك التاريخ ..

أعلن عن ذلك د. عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق خلال اجتماع مجلس إدارة “النقابة العامة”..موضحا أن التعديل يقضي برفع قيمة المكافأة لنحو 40 الف جنيه للعضو ..وأعلن نظمي أن الاجتماع تطرق إلى مواصلة خطة التدريب والتثقيف ،حيث تقرر البدء في تنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل ،وذلك بالجامعة العمالية…