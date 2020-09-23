القلق يسيطر على قطاع المال والأعمال انتظارًا لقرار لجنه السياسات النقدية

تتجه انظار رجال المال والمستثمرين المحليين والأجانب، الى اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزى غدا الخميس لإقرار سعر الفائدة خلال الفترة القادمة خاصة فىً ظل تراجع معدلات التضخم الى أدنى مستوياته لأول مرة فىً مصر عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك.

وفى الوقت الذى تتوقع فيه العديد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع الخميس المقبل الا ان الخطوه الاستباقية الخاصه بخفض شهادات الـ ١٥٪؜ التى قامت البنوك العامة باصدارها فىً الفترة الاخيرة وجمعت بها ما يقرب من ٣٨٥ مليار حنيه، سيولة من السوق قد احدثت نوعا من الارتباك داخل القطاعات المالية والاستثمارية فىً وقت قام فيه البنك المركزى بخفض سعر الفائدة ٣٪؜ بهدف توفير سيولة خارج القطاع المصرفى توجه للاستهلاك والتشغيل، فالإنتاج .

وتشير المعلومات، إلى أن الخفض ربما يكون مرجحا لتصحيح بعض الاوضاع فىً الفترة الاخيرة

فى حين ترى بعض الموسسات المالية ان مستويات التضخم مازالت تحت السيطرة حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% للربع الرابع من 2020 كما أن بيئة السعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا.

وعلى صعيد آخر، فقد حقق القطاع البنكي نجاحا فيما يتعلق بالتزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس.

ورجحت المصادر، أن تساهم عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري في تحسين وضع سيولة الإنتربنك، وأن تؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية.

ولذلك جاءت التوقعات بأن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل على اعتبار معدل الفائدة الحالى فى مصر بأنه معقول بل ومرتفع مقارنة بمستويات الفائدة فى دول العالم، مؤكدة أن سعر الفائدة الحالى يساهم فى جذب استثمارات الأجانب فى الأذون وبالتالى يعمل على استقرار الدولار فى السوق المحلية وهو أحد العوامل المهمة.

وتابعت المصادر، أن البنك المركزى يأخذ فى الاعتبار الفئات المحدودة، حيث إن الفائدة على الودائع حاليا تتراوح بين 12.25% و14% و15% للقطاع العائلى، مشيرة إلى أن جانبا كبيرا يعتمد على زيادة مستوى دخله من خلال عوائد هذه الودائع.