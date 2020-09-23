على المقاعد الفردية :11 مرشحًا للتجمع في انتخابات النواب 2011

أعلن حزب التجمع عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة في 8 محافظات وقرر الحزب الدفع بـ 11 مرشحاً على المقاعد الفردية في تلك المحافظات، حيث قدم خالد محمد عبدالعزيز شعبان أوراق ترشحه في دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، وعمرو الجوهري في دائرة الساحل، وأحمد بلال دائرة مدينة المحلة بمحافظة الغربية، ودعاء حسين دائرة بلبيس محافظة الشرقية، وملك مسعود دائرة الرمل بمحافظة الاسكندرية، وأيمن جلال الدائرة الأولى محافظة الإسماعيلية، وإبراهيم الكاشف دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء، وحسين محمد عبدالكريم مركز ناصر وعبدالغفار الضايفي مركز أدفو، وهلال الدندراوي مركز أسوان بمحافظة أسوان ومحمد حسام الدين فرغلي طهطا محافظة سوهاج .