في ظل غياب حكومي..الفلاحون غاضبون بسبب انهيار أسعار المحاصيل الزراعية

سقط الفلاح من حسابات الحكومة وفشلت وزارتا الزراعة والتموين في طرح أسعار استرشادية للمحاصيل وقت زراعتها ، الأمر الذي أدى إلى عجز المزارعين عن بيع محاصيلهم في ظل ارتفاع معدلات الركود وانهيار الأسعار .

انخفضت أسعار الأرز والشعير وتراجع سعر الطن من 4 آلاف جنيه العام الماضي إلى 2700 هذا العام وتراجعت أسعار الذرة الشامية والصفراء وتراجع متوسط الإردب من 500 جنيه العام الماضي إلى 300 جنيه هذا العام، وانخفضت أسعار السمسم وتراجع سعر الكيلو في الحقل من 31 جنيها العام الماضي إلى 19 جنيها، هذا العام ، بينما يعجز مزارعو البطاطس عن بيع محاصيلهم المحفوظة في الثلاجات منذ شهور حيث يبلغ سعر الطن 1000 جنيه فقط علماً بأن مصاريف الحفظ والتعبئة تصل إلى 600 جنيه لكل طن بما يعني أن عائد طن البطاطس للفلاح 300 جنيه فقط، خاصة وأنه مجبر على البيع مع اقتراب جني العروة الجديدة.

إنهارت أسعار الطماطم لدى المزارعين وبلغ ثمن الكيلو 50 قرشا لكي يتم بيعه في السوق بمتوسط جنيهين الأمر الذي يقل عن تكلفة العمالة التي تقوم بجمع المحصول.

الخسائر فادحة للفلاحين في جميع المحاصيل الصيفية ، والمأزق الحقيقي في ظل الغياب الحكومي أن العديد من المزارعين يقومون باستخدام محاصيلهم كعلف للماشية بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الأعلاف علماً بان متوسط سعر طن العلف لا يقل عن 5 آلاف جنيه .