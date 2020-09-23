لا فردي ولا قائمة..غياب الوجوة القديمة عن مجلس النواب القادم

علمت الأهالي من مصادرها بأن المرحلة المقبلة ستشهد غياب وجوه عديدة سواء من داخل البرلمان أو الحكومة تنفيذا لخطة سياسية تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين النخبة السياسية والسلطة التنفيذية .

جاءت القائمة الوطنية خالية من رموز عديدة كانت تمثل لدى المواطن العادي استمرار الأوضاع التي ثار عليها المصريون خاصة التي تتعلق بالربط بين رأس المال والسلطة وتغول المال السياسي وسيطرته على السلطة التشريعية من خلال الانتخابات .

تشير المعلومات إلى أن العديد من الأسماء التي كانت تمثل علامات استفهام لدى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات لن يتمكنوا من خوض الانتخابات المقبلة وأن بعضهم أعلن ذلك بهدف فتح المجال أمام قيادات شابة لتقوم بدورها خلال المرحلة المقبلة .

رصدت تقارير الرأي العام ردود أفعال سلبية لدى المواطنين وزيادة في حالة عدم الرضاء العام بعد إعلان نتائج مجلس الشيوخ واستمرار سيطرة رأس المال والعصيان والتي أفرزت نتائج لا تتفق وطبيعة عمل المجلس كونه أقرب إلى مجلس الخبراء والمختصين الأمر الذي انعكس على الترشح لمجلس النواب ، وتسبب في امتناع العديد من أصحاب الخبرة والكفاءة عن الترشح حتى الآن .

غياب الوجوه التي اعتادت شراء مقاعد البرلمان كما كان يروج أنصار تلك الوجوه أحدث ارتياحا شديداً لدى المواطنين وكانت رسالة مهمة بأن هناك من يتابع نبض الناس وأن هناك تغييرات جذرية مقبلة على كافة المستويات .

وفيما يخص السلطة التنفيذية قالت المصادر لـ”الأهالي: أن هناك مجموعة من المعايير سيتم تنفيذها عند اختيار أي مسئول خلال المرحلة المقبلة أهمها الخبرة والكفاءة وسابقة الإنجاز لتوسيع دائرة الاختيار والخروج من دائرة الوزراء الموظفين .