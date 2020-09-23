وزارة الزراعة تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي

امتنعت وزارة الزراعة، عن تنفيذ حكم قضائي رقم 6023 لسنة 2020 بهيئة قضايا الدولة، والتي حكمت لبعض العاملين بقطاع التغذية المدرسية بالتثبيت في وظائفهم وتعيينهم على وظائف دائمة، على بند الأجور الثابتة بالباب الأول ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية .

وقال أيمن شعبان، أحد المتضريين من عدم تنفيذ الحكم ، إننا طرقنا كل الأبواب ولم يستجب لنا أحد، لذا نناشد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والسيد وزير الزراعة بصفته، أن يعطوا الحقوق لأصحابها، فنحن لم نطلب إلا تنفيذ حكم القانون .