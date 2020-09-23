تونس على صفيحٍ ساخنٍ.. اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية

بدأت حركة النهضة الدينية تنفيذ خطتها الرامية إلى تحويل حكومة “هشام المشيشي” التونسية من حكومة كفاءات مستقلة إلى حكومة سياسية حزبية، تكون فيها الفاعل الرئيسي, حيث حّذرت حركة ” النهضة” الإسلامية في تونس، رئيس الوزراء ” المشيشى” من اتخاذ أى قرار سياسي دون التشاور والتنسيق معها، ورهنت في الوقت ذاته استمرار الحكومة بتحويلها إلى حكومة سياسية، وذلك في تطور لافت من شأنه أن يضع مصير الحكومة على المحك, وذلك بعد حوالى ثلاثة أسابيع من نيلها ثقة البرلمان.

وانطلقت مسيرة دعا إليها “الحزب الدستورى الحر”, من أمام مقر وزارة العدل, متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس, بمشاركة رئيسة الحزب ” عبير موسى”, التى أكدت ضرورة أن تقوم تونس بالتنسيق مع المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك عقب الحدث الإرهابى الأخير, الذى وقع فى مدينة سوسة واستهدف أفرادًا من الشرطة ورجال الأمن, وراح ضحيته العديد من الأبرياء والمدنيين, لذا خرج المتظاهرون فى تظاهرات ضخمة يطالبون الحكومة والمجتمع الدولى, بضرورة القضاء على الإرهاب وعلى جماعة الإخوان الإرهابية, وهتفوا “يا إرهابى يا جبان أمن تونس لن يُهان “, وأيضاً ” الشعب يريد قضاء مستقل”, و”المرأة تونسية وليست إخوانجية”.

وقالت “موسى” إن هناك أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامى الإرهاب فى تونس منذ 2013 م, وهى الفترة التى تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم, حيث لم تتحرك الدولة حينها لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها, حيث نشطت الجماعات تحت غطاء الجمعيات الخيرية التى يشرف عليها قيادات النهضة, وتمثل فروعاً لجمعيات إخوانية أجنبية, وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها.

أما عن موقف حركة النهضة غير المعلن من الحكومة، يتعلق بعدم تحمل مسئولية الحكم مقابل الحفاظ على حصتها في التعيينات في مؤسسات الدولة، لتواصل بذلك ما دأبت عليه منذ سنوات بخصوص الحكم من وراء الستار.

فحركة النهضة بصدد المناورة وتوجيه رسائل مبطنة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مفادها أن النهضة بصدد احتواء المشيشي الذي اختاره رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة من خارج ترشيحات الأحزاب, وهى بذلك تعيد السيناريو الذي نفذته ضد رئيس الحكومة السابق ” يوسف الشاهد”، من خلال استمالته وتقوية نفوذه لعزل رئيس الدولة عن كل قرار.

بينما يتضح أن “المشيشى” يعي جيداً كل التحركات التي تجريها حركة النهضة، وغير مستبعد أن يعيد المبادرة إلى رئيس الجمهورية في حال مواصلة حركة النهضة ضغوطاتها ضده, فعلاقة رئيس الدولة برئيس الوزراء علاقة جيدة, ومن المستبعد أن يكون قد أصبح في صف حركة النهضة مثلما تروج هي لذلك، حيث إن حركة النهضة تحاول التأثير في الرأي العام المحلي وإقناع قواعدها بأنها تتحكم في المشهد السياسي, غير أن حقائق الواقع خلاف ذلك.

ولكن تبدو التحديات والمطالب فى تونس ليست فقط سياسية إنما أيضاً اقتصادية, فقد قررت تونس اللجوء إلى استيراد الفوسفات, لتلبية احتياجاتها الداخلية لأول مرة، بعد أن كانت خامس مِنتج لهذه المادة في العالم, وفى هذا السياق صرّح ” عبد الوهاب عجرود” المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي الحكومي، بأن بلاده مضطرة للاستيراد من أجل مواجهة العجز في توفير ما يكفي من الأسمدة للقطاع الفلاحي وتكوين مخزون كاف من هذه المادة, ويعود تراجع حجم الإنتاج التونسي من الفوسفات إلى الاحتجاجات والاضرابات العمالية المتكررة, التي أدت إلى تعطيله وتوقفه مؤخرا منذ عدة أشهر، مما سبب خسائر بملايين الدولارات لشركة فوسفات قفصة الحكومية.

في رد فعله إزاء هذه التطورات، وفي دعوة إلى الحوار مع العمال المضرِبين، قال رئيس الحكومة التونسية الجديد “هشام المشيشى” إن استئناف إنتاج الفوسفات ضروري في أقرب الآجال، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادى الصعب الذي تمر به البلا بسبب الأزمة المالية وتداعيات وباء كورونا, يذكر أن إنتاج تونس من الفوسفات تراجع بعد سنة 2011 بنسبة 50%، وبعد أن كان حجمه يبلغ 8 ملايين طن سنوياً، لم يتجاوز في سنة 2019 إنتاج هذه المادة 4 ملايين طن.

على الجانب الآخر، هناك تحد آخر وهو الارتفاع القياسى فى حصيلة الإصابات بكورونا في تونس, وأيضاً ملف الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية خاصةً ” الهجرة غير الشرعية”, فهناك الآن عائلات بأكملها تحاول الهجرة والخروج من البلاد, نظراً للظروف الداخلية الصعبة, مما أدى لقيام كل من فرنسا وإيطاليا بإصدار تحذيرات لتونس نتيجة العدد الهائل من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول تلك البلدين الأوروبيتين.