وزير النقل يبحث مع السفير المجري بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك

استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل ، السيد / اوندراش إيمرا كوفاشي السفير المجري الجديد بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية القاء أشاد وزير النقل بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمجري مشيداً بالتعاون المشترك الحالي في قطاع السكك الحديدية والمتمثل في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية والتي وصل منها حتى الآن 81 عربة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو ، حيث أكد الوزير أن هذه الصفقة تساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب لافتا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتوريد دفعات العربات الجديدة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى في شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام وأن هذا المجال يمكن ان يكون مجالا للتعاون المثمر بين مصر وكافة الدول الصديقة مثل دولة المجر مضيفا أن المناخ الاستثماري مناخ واعد وأن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل يمكن للشركات المجرية الدخول فيها مثل مشروعات النقل البري والبحري والموانىء البرية والمناطق اللوجيستية

ومن جانبه أكد السفير المجري بالقاهرة على قوة العلاقات المجرية المصرية وعلى دور مصر الكبير على الصعيدين الاقليمي والدولي مشيداً بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في صفقة توريد عربات السكك الحديدية الجديدة مشيرا إلى أن الشركات المجرية تتطلع الى التعاون مع الجانب المصري في شتى قطاعات النقل خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في مصر والذي اشادت به كافة المؤسسات الدولية المتخصصة.