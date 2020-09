أونلاين مناقشة تأثير الثقافة الرقمية في مرحلة التعليم الجامعي.. غدا 

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظمولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس ومقررها المهندس زياد عبد التواب؛ ندوة: “تأثير الثقافة الرقمية في مرحلة التعليم الجامعي”، وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 24 سبتمبر الحالي”أونلاين”.

ويدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومقرر اللجنة، ويشارك بها كل من: المهندس وليد جاد –

رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور عمرو عدلي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم.

وتناقش الندوة:-

متطلبات و تحديات وأثر الثقافة الرقمية فى مرحلة التعليم الجامعى خاصة فى ظل المستجدات المرتبطة بتطبيقات التعلم عن بٌعد والتى تعاظم استخدامها فى ظل جائحة كورونا وما يرتبط بذلك من تغيير فى مفاهيم التعلم التقليدية وما يرتبط بذلك من تغيير فى أسلوب التدريس والاختبارات وذلك من خلال مناقشة وجهات النظر المختلفة من القطاع الأكاديمي والخاص و تصور مستقبل التعلم فى ظل الاستخدام المكثف لتلك التقنيات.

وتقام الندوة من خلال برنامج زوم؛ ولمن يرغب في حضور الندوة أونلاين تسجيل الحضور من خلال الرابط التالي:

https://zoom.us/meeting/register/tJwsdemorzwvEtA82QXmB739BAdVmGU8R42M

كما تبث الندوة مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوم وقناتها على اليوتيوب.

