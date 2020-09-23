“عد تنازلي” في مجموعة قصصية جديدة للكاتب الدكتور علي عمر بدار أوراق للنشر

تحت أسم “عد تنازلي” أختار الكاتب الدكتور علي عمر أسم مجموعته القصصية الثالثة الصادرة عن دار اوراق للنشر والتوزيع، والتي خرجت في ست عشرة قصة قصيرة يؤكد كاتبها بأن كل ما جاء في تلك القصص حقيقي، حتي الأحاديث التي دارت بين أبطال القصص وبين الشيطان أو الموت والجماد حدثت ولا تزال تحدث.

ولم يكتفي بذلك بل أضاف “أننا جميعاً متشابهون ، متشابهون إلي درجة يصعب عندها تصديق تلك الحقيقة إذا ما نظرنا إلي أختلافنا الظاهري ، إننا جميعاً مسودات قصص ربما لم تكتب بعد!”.

إننا نراه في تلك المجموعة القصصية الجديدة والمختلفة ينقل لنا الحقيقة والواقع من دون استعارات ومبالغات ، نقل معاناة البسطاء وما يدور في صدورهم من أحلام وما يطارد عقولهم من أفكار ومخاوف نقلها في صدق وعفوية أضاف مزيداً من الصدق حول أصحاب تلك القصص.

وإننا لنراه يتخطى الأسماء ويعبر عن أبطال قصصك بألقاب “كالطفل” و”الشيخ” و”العجوز ” ليخرج بها نحو حيز الأنسان الأشمل في صورته المجردة من كل حدود.

ولقد ركز علي الصراعات النفسية القائمة والدفينة في أعماق هؤلاء الأبطال فحين ننظر الي الراهبة الجالسة في القطار وهي تسترق النظر إلي من حولها نستشعر تلك الحرب النفسية الدائرة هناك،

ونراه أيضاً وهو يتغلغل في تشريح نفوس أبطال قصته “المسألة” مستكشفاً الدوافع الحقيقية والظنون الظاهرية لتلك النفوس ثم يُعرى الحقيقة أمام أعيننا في نهاية تلك القصة.

ثم نراه مرة أخرى يصل بنا إلي ذروة الصراع النفسي لإنسان غامض تتصاعد صراعات النفسيه حتي لكأنك تحبس أنفاسك وأنت تمر بين الفقرات المكتوبة في قصته الأخيرة “حكايات هشام جاد” والتي ستترك أثراً من دون شك في روحك فور الانتهاء منها.

تلك المجموعة يرسم صاحبها الواقع كما هو ، بل ينسخ ذلك الواقع مع تحليل وتشريح للنفس البشرية المجردة.