الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً بالقاهرة

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً بالقاهرة، ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

والسفراء الجدد هم: فرناندو ألبرتو آرويو كاسانييو سفير جمهورية أوروجواي الشرقية، مانويلا فرانكو سفير جمهورية البرتغال، نيقولا هنري ماري دونيز تفينين سفير ومفوض للكرسي الرسولي بالفاتيكان، أميرة اورون سفير دولة إسرائيل، هونج جين-ووك سفير جمهورية كوريا، ام دى منيرول إسلام سفير جمهورية بنجلاديش، محمد إلياس محمد سفير جمهورية السودان، سفين أولينج سفير مملكة الدنمارك، مارقوس تكلى سفير جمهورية إثيوبيا، أندراش إمره كوفاتش سفير المجر، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، هنريكوس ماوريتيوس سكابفلد سفير مملكة هولندا، فرانسوا كورنيه ديلزيوس سفير مملكة بلجيكا، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان، وبومو فرانك سوفونيا سفير مملكة ليسوتو.