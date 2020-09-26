لمواجهه ارتفاع اسعار الزى المدرسي.. “أمهات مصر”: أولياء أمور صنعوا شنط المدرسة “هاند ميد” بالتريكو بأيديهم نظرا لارتفاع الأسعار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك إرتفاع ملحوظ في أسعار الشنط المدرسية هذا العام بمختلف المراحل التعليمية، الأمر الذي جعل أغلب أولياء الأمور يعزفون عن شرائها.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور واجهوا إرتفاع أسعار الشنظ من خلال إستخدام شنط العام الماضي، فضلا عن قيام آخرين بعمل شنط هاندميد من التريكو بإيديهم حتي لا يقوموا بشراء شنط بأسعار مرتفعة خاصة للذين لديهم أكثر من طالب.

وأوضحت عبير، أن بعض أولياء الأمور دعوا وناشدوا الأغلبية بمساعدة أولياء الأمور المتعثرين ماديا والغير قادرين الذين لم يستطيعوا شراء شنط.

وشهد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، مئات التعليقات والنقاشات، حيث قالت ولي أمر: “ابني الصغير بس اللي هجبله شنطة علشان لسه داخل مرحله جديدة أولي ابتدائي أما اخواته هيستعملوا بتاعة اللي فاتت”.

وأضافت ولي أمر أخري: “بلاش مصاريف كتير مش عارفين الظروف، نقضي الغرض باللي موجود واللي عنده زيادة يدي للي متعسر وربنا يكرمنا يارب ويرفع البلاء بإذنه”، وتابعت أخري: “مفيش أحسن من الهاند ميد عملناها الحمد لله مش هشتري شنط تاني”.