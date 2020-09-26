سفير العراق في القاهرة يلتقي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبحث سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات

إلتقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمعالي د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة .

ونقل سعادة السفير الدليمي في بداية اللقاء لمعالي الوزير د. الجزار، تحيّات وتقدير معالي وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في العراق، المهندسة نازنين محمد وسّو، وتمنياتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الصديق بدوام التقدم والإزهار.

وأبدى السفير د. أحمد نايف الدليمي تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات، حيث إن العراق يتعافى الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الدولة المصرية، مُعرباً عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الإسكان والتنمية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث أن العراق أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان بعدها، آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وفي هذا الإطار، أشار الوزير الجزار، الى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.