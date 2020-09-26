تداول 103ألف طن بضائع فى ميناء الاسكندرية

كتب احمد سلامة

قال بيان صادر اليوم السبت عن هيئة ميناء الاسكندرية أن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 9 سفن، وغادرت 10 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 24 سفينة منهم سفن حاويات، و سفن بترول، و سفن بضائع عامة.

وأضاف البيان أنه يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 13 سفينة سيتم دخول الجاهز منهم طبقاً لأولويات التراكي، هذا وقد تم دخول وخروج 3792 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 1 قطار بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بالقاهرة . وأشار إلى أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 64 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 39 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 996 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1200 حاوية