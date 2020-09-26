التحفظ على 2.4 طن “سكر حر وعبوات أرز مجهولة المصدر فى الاسكندرية

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بالتحفظ على 2.4 طن “سكر حر- أرز أبيض” معبأة داخل عبوات بدون مستندات “مجهولة المصدر” وبها نقص في أوزان العبوات داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

كان ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية قد تلقت معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، كائن بالرمل ثان، بتعبئة السكر والأرز ناقص الوزن وترويجه بالأسواق. تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 2.4 طن “سكر حر- أرز أبيض” معبأة داخل عبوات بدون مستندات “مجهولة المصدر” وبها نقص في أوزان العبوات بمقدار 2500 جرام في إجمالي الباكتة زنة 20 كيلو جرام، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.