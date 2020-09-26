وزير الشباب والرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأولمبية بجامعة أسيوط ويتبادل الصور التذكارية مع الشباب المتدربين خلال جولته

كتب سويفى رشدى

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإمكانيات المتقدمة للقرية الأولمبية بجامعة أسيوط وما تضمه من حمامات سباحة وملاعب متقدمة تتسع لأعداد كبيرة من المتدربين المحترفين او من هواة ممارسة الرياضة ، وهو ما يفتح مجالاً واسعاً يشجع الراغبين فى ممارسة مختلف الرياضات الفردية أو الجماعية من مختلف الأعمار.

جاء ذلك فى إطار زيارة وزير الشباب للجامعة والتى شهدت المحطة الأخيرة لوصول ماراثون الدراجات الهوائية الذى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالوزارة بالتعاون مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وبمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة والذى انطلق من أمام ديوان المحافظة ولمدة 4 كم متر وصولاً إلى مقر القرية الأولمبية بجامعة أسيوط وذلك تحت شعار”رياضتك مناعتك” ، وهو ما تضمن فى أعقاب ختام الماراثون جولة لوزير الشباب بالقرية الأولمبية والتى شاركه فيها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غربب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد ، والدكتور محمود عبد الحليم المشرف العام على القرية الأولمبية، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة ، والأستاذ عادل أحمد مدير الإدارة المركزية ، والأستاذ سيد زكريا وكيل المديرية الرياضة ، والأستاذ محمد محمود وكيل الوزارة بأسيوط ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي رعاية الشباب والقائمين بالعمل فى القرية .

وأكد الدكتور طارق الجمال على أن تشييد القرية الأولمبية والذى يعد أحد الصروح المميزة لجامعة أسيوط يأتى انعكاساً لإيمان الجامعة بأهمية الرياضة وتشجيع الأفراد على ممارستها وتهيئة الظروف التى تشجعهم على ذلك فى مختلف الأعمار ، مشيراً إلى أن كافة ملاعب القرية الأولمبية تم تصميمها وفق أحدث المواصفات الرياضية العالمية والمؤهلة لاستضافة أكبر المسابقات المحلية والدولية لمختلف الألعاب .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن القرية تخدم كافة الفئات العمرية من داخل الجامعة وكذلك من المجتمع المحيط ، مشيداً يتميز أبناء جامعة أسيوط رياضياً فى مختلف المجالات من الطلبة والطالبات على حد سواء ونجاحهم فى إحراز العديد من المراكز المتقدمة فى البطولات الرياضية التى شاركوا فيها سواء داخل مصر أو خارجها.

هذا وأضاف الدكتور محمود عبد الحليم المشرف العام على القرية أن وزير الشباب حرص على تبادل الأحاديث العابرة مع الشباب المتدربين خلال جولته بالقرية والتقاط الصور التذكارية معهم.