وزير الرياضة ومحافظ أسيوط يشاركان 650 شاب وفتاة في ماراثون للدراجات بعنوان”رياضتك مناعتك”  

كتب سويفى رشدى

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ماراثون للدراجات تحت شعار “رياضتك مناعتك” الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمشاركة 650 شاب وفتاة وذلك ضمن الماراثونات الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وميدان الحرب والسلام وشارع كورنيش الترعة الابراهيمية حتى نفق السلام باتجاه الجامعة وصولا إلى خط النهاية بالقرية الاوليمبية بجامعة أسيوط بمشاركة واصطفاف فرق الكشافة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى لافتًا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد ودورها في تنشئته بصورة إيجابية مؤكدًا أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة واستخدام الرياضة لتغيير مفاهيم الشباب والنشء نحو الأفضل في كافة مناحي الحياة في إطار استراتيجية القيادة السياسية في استخدام الرياضة أسلوب حياة.

من جانبه أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الشباب في ماراثون الدراجات لافتا إلى اهتمامه بنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع مشيدًا بمبادرة “رياضتك مناعتك” التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب مؤكدًا أهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقات الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.

حيث شهد الوزير والمحافظ حفل توزيع الجوائر على العشر الأوائل الفائزين في الماراثون في القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسا العليا والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمركز القومي للرياضة ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة والعديد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية الشباب والرياضة .. وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع التذكارية بين كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط ورئيس الجامعة كما تفقد الوزير والمحافظ القرية الأوليمبية وحمام السباحة الأوليمبي.

يذكر أن الفائزون في الماراثون هم بالترتيب من المركز الأول محمد أشرف علي والثاني محمد طه حسين والثالث بلال خالد أحمد والرابع صلاح أشرف صلاح والخامس بنالوليد خالد علي والسادس مصطفى محمد مصطفى والسابع مصطفى ثابت والثامن عاصم جلال محمد والتاسع خالد عبدالناصر والعاشر ايهاب حسين.