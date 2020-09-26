السفراء الأجانب في القاهرة في رحلة بحرية بشرم الشيخ

قام صباح اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة بصحبة ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر برحلة بحرية خاصة وذلك خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ في اطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وقد عاش السفراء خلال هذه الرحلة تجربة السائح؛ حيث استمتعوا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة، بالإضافة الي ممارستهم رياضة السنوركلينج ومعايشتهم للحياة البحرية من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة التي تتميز بها مياه البحر الاحمر بشرم الشيخ، كما قاموا بزيارة لعدد من المحميات الطبيعية الموجودة بالمدينة.

وقد أعرب السفراء عن سعادتهم بهذه الرحلة البحرية التي أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بما شاهدوه من جمال للطبيعة البحرية للبحر الاحمر والتي لم يروا مثلها من قبل، مشيدين بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها والتي لم تمنعهم من الاستمتاع بهذه الرحلة.

كما أشاد السفراء بزيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ، التي تمتلك مقومات طبيعية رائعة حيث تتميز بجو مشمس وحياة بحرية خلابة، كما انها تجمع بين العديد من الأنماط السياحية منها السياحة البيئية حيث تتميز المدينة بوجود العديد من المحميات الطبيعية الرائعة بالإضافة الي السياحة الثقافية حيث متحف آثار شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه قريبا الي جانب السياحة الشاطئية والترفيهية فشرم الشيخ تتمتع بشواطئ خلابة و العديد من الانشطة الرياضة مثل السنوركلينج و الغوص.

وخلال الرحلة البحرية وجه الدكتور خالد العناني الدعوة للسادة السفراء لحضور المؤتمر الصحفي للإعلان عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة والذي سيُعقد يوم 3 أكتوبر القادم.

تجدر الإشارة الي أن زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ قد بدأت أول أمس مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد السادة الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة متحف شرم الشيخ، وزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية والذي نظمته وزارة السياحة والآثار.