مجموعة أعمال المؤسسات من هواوي شمال إفريقيا تطلق النسخة المحلية والإقليمية من مؤتمرHuawei Connect 2020 فى الفترة من 28 وحتى 29 سبتمبر

تستعد شركة هواوي العالمية لإطلاق النسخة المحلية والإقليمية الأولى من المؤتمر العالمى “HC 2020 –Huawei Connect 2020” فى الفترة من 28 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر عبر الإنترنت فى مصر وشمال إفريقيا وبحضور قادة شركة هواوى والإدارة العليا متحدثين رسميين خلال جلسات هذا الحدث والمؤتمر الهام.

جو بينغ، الرئيس المناوب لهواوى وبنغ تشونغ يانغ، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجموعة المؤسسات فى هواوى وديفيد وانغ، المدير التنفيذى ورئيس مجلس مراجعة الاستثمار فى هواوى وهو جينلونغ، رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعى والخدمات السحابية.

تؤمن شركة هواوي بأهمية السوق المصرى وأسواق شمال إفريقيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أصبحت التكنولوجيا هى المحور الأساسى لكافة القطاعات الحيوية خاصة فى ظل التحول الرقمى ويتطرق مؤتمر HC 2020 خلال جلساته على مدار يومين للعديد من الموضوعات الهامة على الساحة التكنولوجية.

وخلال جلسات اليوم الأول من مؤتمر HC 2020 سيتم تسليط الضوء على الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمى- الذكى فى المؤسسات والحكومات واستعراض أفضل الخبرات والممارسات فى مجال “التحول الرقمى-الذكى” بالإضافة إلى الحلول الخاصة بخارطة الطريق لمنتجات وابتكارات هواوى للقطاع المؤسسى والحكومى.

وتاتى أولى جلسات المؤتمر لليوم الأول تحت عنوان: “خلق قيمة لضمان التأزر عبر مجالات التقنية الخمس”، أما الجلسة الثانية بعنوان: “التحول النموذجى لخلق قيمة مضافة أكثر تأثيرا”.

وتأتى حلول الحوسبة السحابية على راس أولويات هواوى وهى المحور الأساسى لجلسات اليوم الثانى من مؤتمر HC 2020 وتسعى هواوى جاهدة إلى تعزيز هذه التقنيات بالتعاون مع شركائها من خلال: “معا للتحرك نحو الاتصال الذكى لإنشاء قيمة جديدة” و”بناء عالم ذكي بفضل الخدمات السحابية والذكاء الإصطناعي”.

ليس هذا فحسب وإنما ترحيبا بالسادة الحضور من شركاء نجاح هواوى تصطحبهم فى جولة افتراضية على مدار يومين باستخدام أحدث التقنيات للاستمتاع بزيارة قاعة “شنغهاى” للتعرف على حلول التطبيقات الصناعية والمنتجات والحلول المتخصصة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحدث والبرنامج الخاص به يرجي زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/364jrBh

وللتسجيل والمشاركة في الحدث يمكن الضغط علي الرابط التالي: https://bit.ly/3j08uEu

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