بعد أربعة أيام من انطلاقها.. قافلة الأزهر الطبية بسيناء توقع الكشف الطبي على ٢٨٠٠ مريض

واصلت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى مستشفى مدينة النخل بشمال سيناء أعمالها لليوم الرابع، على التوالي، وخلال هذه الأيام قامت القافلة بالكشف الطبي على ٢٨٠٠ شخص وأجرت بعض العمليات الجراحية، وقامت بتوزيع الأدوية بالمجان.

وتضم القافلة الطبية ١٦ طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في 8 تخصصات، تشمل: العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجلدية وأمراض النساء.

وتصاحب القافلة الطبية، قافلة أخرى إغاثية، تقوم بتوزيع مساعدات غذائية وكسائية لأهالي مدينة النخل بشمال سيناء.

وبجانب القافلتين: (الطبية والإغاثية)، أرسل الأزهر 16 من كبار علماء الأزهر الشريف، من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية: (ثقافية ودينية) بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد.

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر ٢٠١٧م، بتسيير قوافل طبية ودعوية، لخدمة أهالي سيناء.