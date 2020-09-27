بحضور وزيرة الثقافة.. ذكريات الكرنك احتفاء بمحمود رضا على مسرح الاوبرا الكبير

تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاحتفالية الفنية المبتكرة بعنوان ذكريات الكرنك التى تنظمها دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر وتاتى استمرارا لاحتفاء الثقافة المصرية باسطورة الفن الشعبى محمود رضا وتقدمها فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر ومن اخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء 30 سبتمبر على المسرح الكبير .

تمزج الاحتفالية بين الاستعراضات والموسيقى الحية ومشاهد الفيلم السينمائى الشهير غرام فى الكرنك من اخراج على رضا والذى قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67 وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لمحمود رضا عبرت عن التراث الفنى فى مختلف انحاء مصر حيث يتم الاداء من خلال الرؤية الفنية للعبقرى الراحل التى برزت فى موسيقى وتابلوهات الفيلم .

وكانت وزارة الثقافة قد نظمت عدة فعاليات للاحتفال بفارس الفنون الشعبية الراحل منها ليلة فى حب محمود رضا بمسرح البالون ، كما اصدرت كتابا تذكاريا لتخليده باعتباره احد رموز الابداع المصرى وقدوة ملهمة للاجيال الجديدة .