بعد توقف استمر 8 اشهر.. وزيرة الثقافة تتابع الاستعدادات النهائية لاعادة تشغيل قصر ثقافة الاسماعيلية

تتابع وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الاستعدادات النهائية لاعادة تشغيل قصر ثقافة الاسماعيلية والذى توقف عن العمل منذ 8 اشهر لاجراء عمليات التطوير ورفع الكفاءة وذلك خلال احتفالات مصر بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة .

قالت عبد الدايم ان عمليات تحديث المواقع والمنشآت الثقافية يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار الحراك الابداعى باعتباره احد الوسائل الفاعلة للارتقاء بالوعى ، مشيرة الى دور الثقافة والفنون فى بناء الشخصية المصرية واعداد اجيال تدرك متطلبات التنمية الوطنية المنشودة.

يشار ان أعمال صيانة ورفع كفاءة قصر ثقافة الإسماعيلية العمل أوائل فبراير من العام الجارى وكان من المقرر اعادة تشغيله في بداية أبريل قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة وتعذر ذلك بسبب جائحة كورونا . وكانت اعمال التطوير ورفع الكفاءة قد شملت إحلالاً شاملاً لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والارضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح، كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلاً عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.