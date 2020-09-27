قومي المرأة يهنئ الدكتورة جميلة نصر لتوليها منصب رئيسة قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة قناة السويس

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة الى الدكتورة جميلة نصر عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس بمناسبة توليها رئاسة قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة قناة السويس .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بإختيار الدكتورة جميلة نصر لهذا المنصب الهام ، مشيرة ان الدكتورة جميلة نصر نموذجآ نسائيآ مشرفآ شغلت العديد من المناصب اثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الاسهامات في مجال طب القلب والأوعية الدموية ، متنية لها المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق .

جدير بالذكر أن الدكتورة جميلة محمد نصر شغلت مناصب من أهمها أستاذة و رئيسة قسم القلب والاوعية الدموية بكلية الطب جامعة قناة السويس ، وعضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة ، واول سيدة مصرية تحتل مناصب فى المكتب التنفيذى لجمعية القلب المصرية ، وامينة عامة لجمعية القلب المصرية ،ورئيسة شعبة الوقاية بها ، وممثلة قارة افريقيا فى الجمعية العالمية لطب القلب الوقائي ، وممثلة مصر فى التعليم الطبى للجمعية الاوربية لامراض القلب .