التضامن : فريق أطفال وكبار بلامأوي ينقذ مواطنين بالشارع وينقلهم لدار عقيلة السماع بالقاهرة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي للتعامل مع 2من كبار السن متواجدين بالشارع بمحافظة القليوبية( الخصوص)

وعلي الفور تحرك الفريق والتوجه لمكان البلاغ وتبين ان المواطن أ. ع.ال.م 53عاما يعانى من امراض السكر وغيبوبة مستمرة والمواطن س.م.ج 56عاما يعانى من امراض الكبد وهم متواجدين بالشارع

قام الفريق بشرح الخدمات التي يمكن تقديمها واقناعهم بضرورة التواجد في مكان يوفر لهم حياة كريمة

وتم اتخاذ اللازم وعمل بعض الفحوصات الطبية والاشعة للاطمئنان علي استقرار الحالات طبيا وتم ايداعهم بدار عقيلة السماع لرعاية الكبار بلامأوي بمحافظة القاهرة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.