السيسي: محاولات تزييف الوعي تهدف إلى إحباط جهود التنمية والبناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي /الأحد/ أن محاولات تزييف الوعي تهدف إلى إحباط جهود التنمية والبناء، مشددا على أن الإعلام أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس وتوعيتها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعقيبا على فيلم تسجيلي لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، إن الوجه الحقيقي لدعاة التغيير هو تدمير الناس والدول بدعاوى كاذبة زائفة، مضيفا أنه لن تقوم دول حتى على منهج ديني حقيقي يكون أساسها مبني على خراب وتدمير.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الإعلام قائلا : “أنتم أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس ووعيها”، مضيفا أن التعليم سواء كان أساسيا أو جامعيا هو الأساس الحقيقي في فهم أبنائنا وبناتنا في كل مراحلة التعليم، مشيرا إلى ضرورة تحصين الشباب من أجل الدولة والمستقبل.

وتابع إن هناك دولة- لم يسمها- طلبت وفقا لتقرير الأمم المتحدة 440 مليار دولار ليس للتطوير بل لإعادة الشيء لأصله بسبب التدمير والتخريب تحت شعار التغيير، داعيا المصريين إلى عدم الانسياق وراء دعاة التغيير لحماية البلاد من التدمير.